"Più spazio ai prodotti locali sugli scaffali della grande distribuzione"

Più spazio alle produzioni piemontesi all'interno della rete vendita della grande distribuzione. E' l'appello lanciato dall'assessore regionale all’Agricoltura e cibo, Marco Protopapa ai rappresentati della grande distribuzione organizzata.

“Come Assessorato all'Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte vogliamo evidenziare la grande emergenza di molte aziende piemontesi con i loro prodotti agro-alimentari a breve scadenza che a causa soprattutto della chiusura dei mercati si ritrovano impossibilitati a collocarli e commercializzarli - spiega Protopapa - Siamo in una situazione drammatica per molti comparti agricoli piemontesi ed il nostro impegno è rivolto alla sensibilizzazione della promozione dei prodotti delle piccole e medie aziende agricole piemontesi anche all'interno dei punti vendita della grande distribuzione".

Particolari criticità sono ad ora state segnalate dal comparto caprino, da quello ortofrutticolo e da quello dei prodotti ittici di acquacoltura mentre un forte appello di aiuto arriva anche dall'intero comparto florovivaistico piemontese.

"Il nostro è un intervento di sensibilizzazione per questo particolare momento ma anche l'inizio di un progetto futuro che vuole premiare i nostri prodotti e le nostre aziende piemontesi - spiega ancora l'assessore - e quindi speriamo di ricevere una vostra disponibilità considerando che al fine di poter rafforzare la sponsorizzazione, anche i vari consorzi si sono resi disponibili per opportune campagne promozionali”.

Alla grande distribuzione Protopapa chiede uno sforzo speciale: “Siamo in un momento dove la difesa del nostro territorio è essenziale per il futuro economico di tutta la popolazione piemontese e riteniamo che anche la grande distribuzione in questo momento debba fare la propria parte”.