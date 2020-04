Organizzano un incontro alla faccia del decreto: multati

C'è ancora qualche irriducibile che tenta di violare le misure anti coronavirus che vietano assembramenti e uscite di casa non motivate.

A Quarona, domenica, le forze dell’ordine hanno multato alcune persone che si erano ritrovate per organizzare un incontro in un ritrovo privato.

"Nel pomeriggio le forze dell’ordine hanno multato un gruppo di persone che stavano spudoratamente infrangendo le regole di contenimento organizzando un ritrovo privato – spiega in un post il sindaco, Francesco Pietrasanta -. Bravi si ma, stupidi no. Spero serva da lezione. Siamo in piena epidemia e non dobbiamo abbassare la guardia: tantissime persone sono chiuse in casa da giorni e seguono alla lettera le indicazioni che gli sono state date. I furbi vanno perseguiti nel rispetto di tutte le persone per bene».