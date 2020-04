La truffa dei buoni spesa circola attraverso WhatsApp

La Polizia postale ha segnalato una nuova truffa che in questi giorni di emergenza per Covid19 sta circolando su WhatsApp. Nel messaggio viene detto che, per far fronte alla crisi, i supermercati stanno offrendo buoni del valore di 200 euro.

La truffa si attiva attraverso il link contenuto nel messaggio, i malintenzionati possono appropriarsi dei dati sensibili e usarli per scopi illeciti.

"Vi invitiamo a fare sempre attenzione, non cliccare nel link e di non fare circolare il messaggio. Ogni segnalazione di casi sospetti si può effettuare sul nostro Portale", spiegano dalla Polizia.

Si tratta del secondo caso nel giro di pochi giorni dopo che si era diffuso in molte province italiane, un volantino falso scritto su carta intestata del “Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, con il logo della Repubblica Italiana.Il falso volantino, che in alcune città è stato trovato affisso negli androni dei palazzi e sui muri dei quartieri, invita eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni che li ospitano, per rientrare nel proprio domicilio di residenza, perché sarebbe in corso l’attività di controllo delle autorità.

"Vi invitiamo a fare attenzione - continuano dalla Polizia di Stato - e a segnalare eventuali tentativi utilizzando il link https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/index.html.