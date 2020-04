Coronavirus: quando arriveremo a zero contagi? Le previsioni regione per regione

Quando arriveremo a zero contagi? In Piemonte intorno al 15 aprile, secondo i calcoli fatti dall’Einaudi Institute for Economics and Finance, sulla base dei dati forniti dalla Protezione civile.

La Valle d'Aosta dovrebbe arrivare a quota zero contagi coronavirus l'8 aprile mentre in Italia per la conclusione dei contagi si deve attendere un mese, un mese e mezzo. E' quanto afferma l’Einaudi Institute for Economics and Finance, che ha riformulato i dati disponibili per realizzare previsioni sulla fine dell'emergenza in ogni Regione italiana.

In Lombardia, epicentro della diffusione del virus nel nostro Paese, non si dovrebbero avere più nuovi casi a partire dal 22 aprile. Il picco è invece previsto per la prossima settimana.

Come riporta il Corriere della Sera, le proiezioni elaborate dall'Eief si basano sui dati forniti dalla Protezione civile giorno dopo giorno.

I numeri rappresentano ovviamente una stima che oscilla tra l'ipotesi più ottimistica (il 5 maggio, con la Toscana che "chiude" l'emergenza per ultima) e la data "di assestamento" del 16 maggio.

Un calcolo che dipende dalla presa in considerazione dei valori mediani (quelli al centro della distribuzione delle probabilità fra le evenienze peggiori e migliori) o dalla presa in considerazione anche di eventuali valori estremi ed eccezionali. E, soprattutto, dati che invitano a rispettare le disposizioni, evitare le uscite non indispensabili e mantenere la massima attenzione nel contenimento della diffusione del virus.

CLICCA SULLA FOTO PER VEDERE I DATI REGIONE PER REGIONE