Casa di riposo di Vercelli: raccolta di fondi online

Mercoledì scorso è partita in rete una campagna di crowdfunding (gf.me/u/xssxkb) in sostegno della Casa di Riposo di Vercelli. A oggi sono stati raccolti 5.250 euro. L’obiettivo è quello di arrivare ad almeno 10.000 euro. Sono arrivati contributi anche da altri paesi come Francia, Stati Uniti, Ungheria, Romania, Regno Unito, Svizzera, Spagna e Germania. Ogni singola donazione è molto importante, anche 5 euro possono fare la differenza. In queste dure giornate il personale sanitario ancora operativo sta lavorando senza risparmiarsi. Occorrono dispositivi di protezione individuale e in particolare uno o più medici, tre infermieri e una quindicina di operatori socio sanitari di supporto. Il contributo raccolto sarà interamente devoluto alla Casa di Riposo di Vercelli che si occuperà di provvedere agli acquisti e a destinare i fondi a copertura delle spese straordinarie, incluse quelle per il personale extra, necessarie ad affrontare questa emergenza.