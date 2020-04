Trino, test per chi è in prima linea. "Se funziona, passeremo alla popolazione"

Test Covid19: Trino si attrezza per essere autonomo. L'annuncio è del sindaco, Daniele Pane, nel corso della consueta diretta per informare i cittadini sulla situazione che si vive nella cittadina.

"Grazie alle vostre donazioni - ha detto Pane - oggi con la Pat abbiamo deciso di acquistare un primo stock di 200 test sierologici con esito rapido per sottoporre il nostro personale sanitario del servizio 118, tutti i volontari e le forze dell’ordine. Se il test funzionerà come immaginiamo procederemo all’acquisto della quantità necessaria per mappare tutto il territorio di Trino e Robella".

Un passo che va nel segno dell'applicazione del "modello Veneto": test a tappeto per individuare in modo precoce i casi e gli asintomatici.

Sempre sul versante della prevenzione, Pane ha annunciato che, lunedì, emetterà un'ordinanza ulteriormente restrittiva: "Si potrà uscire, sempre solo per comprovate esigenze, indossando la mascherina. Chi verrà trovato sprovvisto verrà sanzionato", anticipa il sindaco. Che, sul versante mascherine, è stato tra i primi a muoversi, consegnando, grazie ai volontari di Protezione Civile, ATRAP, Vigili del Fuoco e Carabinieri in congedo, 7.000 mascherine a tutti i cittadini di Trino, così come continua la consegna dei pasti, medicinali ed altri servizi da parte degli Alpini di Trino.

Sul versante dei casi positivi, intanto, sale a 14 il numero dei casi registrati nella cittadina. "Siamo vicini a tutti loro e alle loro famiglie - ha detto il sindaco - e speriamo che possano ristabilirsi presto.