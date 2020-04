Stop ai campionati, ma non finisce qui la stagione dei Rices

Carissimi soci, tesserati, famiglie, sostenitori, sponsor, Istituzioni

Giovedì 26 c.m. tutte le società di pallacanestro hanno ricevuto la lettera del Presidente FIP Giovanni Petrucci, che riporta la decisione di concludere definitivamente tutti i campionati e le attività gestite dai Comitati Regionali per la stagione sportiva 2019/2020.

Con grande dispiacere prendiamo atto di questo comunicato, consapevoli che in questo difficile momento sia la scelta giusta. Quindi i nostri campionati dalla serie C Silver all’Under 13 si fermano qui, in attesa di istruzioni dal Comitato Regionale del Piemonte relative ad eventuali classifiche finali.



Sono finiti i campionati, ma non finisce qui la stagione dei Rices!

Ci teniamo a seguire sempre i nostri ragazzi con tutti i mezzi e con tutti i canali utilizzabili in questo momento. Continueremo infatti con quanto intrapreso nel mese di marzo: allenamenti di preparazione atletica e tecnica che il nostro staff tecnico prepara giornalmente con grande professionalità e dedizione, mettendoli a disposizione su Facebook, Instagram sul nostro canale YouTube Rices Channel; sfide virtuali tramite la #ricechallenge; aneddoti e storie con #iricesraccontano e tante altre iniziative che abbiamo in mente e realizzeremo.

Ci teniamo a garantire ai nostri Sponsor che i loro sforzi ci permettono di continuare la nostra attività anche in un momento come questo, nel modo che ci viene permesso.



Ci teniamo a far sapere a tutte le autorità comunali, provinciali, regionali, alle autorità sportive e altre società del territorio che ci stiamo sforzando per portare avanti il nostro progetto anche oltre l’aspetto sportivo.

Il segnale importante che vogliamo darVi è che noi Rices ci siamo sempre, che siamo una grande famiglia, che ci ritroveremo più forti di prima a fare festa insieme sul nostro campo da basket!

Nel frattempo #TURESTAACASA, che IN QUARANTENA, NOI CI SI ALLENA !!!

E sempre GOOO RICES!!!