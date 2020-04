Momenti di paura, principio di incendio a un camino

Principio di incendio, sabato mattina, a Borgo d'Ale. Iintorno alle 10 una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta in via Roma al civico 32 per l'incendio camino. Le fiamme hanno interessato la canna fumaria di un’abitazione di due piani. Giunto sul posto il personale ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e evitato che le fiamme si propagassero al tetto. A parte un grosso spavento per i propietari, non si registrano danni a persone o cose.