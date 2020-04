Cippato a fuoco nelle campagne di Moncrivello

Incendio di cippato, nel pomeriggio di domenica, a Moncrivello, in una zona per fortuna lontana dal paese. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris che ha operato per lo spegnimento delle fiamme e per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio. Sono intervenuti sul posto i carabinieri di Cigliano per i rilievi, il sindaco di Moncrivello e gli AIB della regione Piemonte.