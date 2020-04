"Niente mascherina? Non telefonate alla Protezione civile"

Mascherine: non è la Protezione civile territoriale a occuparsi della distribuzione delle mascherine per nella città di Vercelli. Chi non ha ricevuto la mascherina, dunque, non telefoni al coordinamento per avere informazioni.

Lo chiede, in una nota stampa, Dario Colangelo, il presidente del coordinamento territoriale della Protezione civile.

"A seguito delle numerose rimostranze da parte di cittadini giunte al centralino del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Vercelli si precisa che la distribuzione delle mascherine offerte da soggetti privati ai cittadini vercellesi viene effettuata esclusivamente da un'altra Associazione di Volontariato mentre il Coordinamento Territoriale continua, come da diversi giorni a questa parte su incarico dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte, la distribuzione a tutti gli altri Comuni della Provincia".