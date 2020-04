Biella: positivo al Covid, fugge dall'ospedale

Si è sfilato il tubetto dell'ossigeno al quale era attaccato, si è alzato dal letto, si è vestito ed è scappato dalla stanza del reparto Covid 19 dell'ospedale di Ponderano. Il fatto è successo giovedì intorno alle 23,30. L'uomo, un 60enne residente a Valle San Nicolao, ha approfittato delle luci della notte per evadere la sorveglianza degli indaffarati infermieri per uscire e avviarsi verso Biella.

Appena accorti della fuga gli operatori sanitari hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. La caccia all'uomo e il fiuto degli agenti ha permesso di individuarlo e bloccarlo nel centro della città, in via Tripoli. Il biellese era stato ricoverato sabato sera, 21 marzo a seguito del suo aggravarsi dello stato di salute. Il tampone effettuato lo ha individuato come positivo al Coronavirus. Il suo gesto ha messo a repentaglio l'incolumità degli operatori delle forze dell'ordine che per bloccarlo hanno dovuto toccarlo e farlo sedere sull'auto per trasportarlo nuovamente al Degli Infermi.