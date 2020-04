"Forza bambini e forza maestre: fate sentire le vostre voci"

Questo è certamente un periodo che favorisce la riflessione e in questa "forzata" accettazione delle pause, il nostro pensiero va ai tanti bambini a cui non è stato chiesto di tenersi pronti a tutto, anche a ciò che fa paura, ma è innegabile che anche per loro la vita, le giornate sono cambiate.

Dopo un primo momento di euforia per queste inaspettate vacanze, i bambini sembrano ora sentire forte la voglia di comunicare, di ballare, di cantare, di far sentire la loro voce.

Dal canto nostro ci chiediamo: Quali paure devono affrontare? Quali timori hanno? Questo tempo cosi "dilatato"come è vissuto dai bambini? Sentiranno la mancanza dei loro compagni, della loro classe, delle quotidiane abitudini che in una scuola primaria sono cosi incisive? Certamente sono attorniati da genitori o nonni, preparati a spiegar loro parole come virus, isolamento, covid... ma noi vorremmo non chiederci mai: E le maestre? Certamente ci sono compiti online, perché non si può rimanere indietro. No, non ci riferiamo a questa parte che compete alla professionalità di un'insegnante e che nessun evento dovrebbe smorzare.

Ci chiediamo se quel rapporto quotidiano, unico tra la maestra e i suoi bambini, sia tenuto vivo a qualsiasi costo e non si limiti a semplici saluti o incoraggiamenti. Allora forza bambini, ma soprattutto: "forza maestre! Fate sentire la vostra voce!".