Mascherine per la popolazione e dispositivi di protezione per la Cri: Olmo non si ferma - FOTO

Continua l'impegno di Carlo Olmo al fianco delle istituzioni e del mondo del volontariato che, in prima linea, affrontano l'emergenza sanitaria.

Nel giro di poche ore sono stati consegnati prima uno stock di dispositivi di protezione individuale da destinare ai volontari della Croce Rossa impegnati nei servizi a favore della popolazione, e, nella mattina di sabato, è stata scaricata una fornitura di 20mila mascherine che, attraverso la Protezione civile, verranno consegnate alla popolazione.

"Nel pomeriggio di sabato, insieme a Prefetto e Protezione civile verranno stabilite modalità di consegna che siano rispettose di tutte le disposizioni sanitarie", spiega il sindaco Andrea Corsaro, che ha ricevuto la fornitura dalle mani di Carlo Olmo insieme agli assessori Massimo Simion e Maurizio Tascini.

"Ringrazio i militari della Caserma Scalise sempre disponibili - ha aggiunto Olmo - e gli amici cinesi che stanno dimostrando tutta la loro vicinanza. In quest'emergenza cerchiamo tutti di dare il massimo possibile, andando incontro alle esigenze di tutte le fasce di popolazione".

Dal Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana, intanto, arriva il ringraziamento "per l’attenzione e la sensibilità dimostrata dall’avvocato Carlo Olmo che, come promesso, ha donato alla Cri di Vercelli un secondo cospicuo quantitativo di dispositivi di protezione individuale, da poter utilizzare durante i servizi che il Comitato sta rendendo alla popolazione. Grazie nuovamente di cuore, Maestro, a nome e per conto di tutta la comunità per la vicinanza che sta dimostrando alla Croce Rossa Italiana. Ci piace ricordare che il primo dei nostri principi è “Umanità”; l’operato dell’avvocato Olmo ne è oggi sincera attuazione".