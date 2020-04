Il coronavirus ferma la Processione delle Macchine. Funzioni di Pasqua a porte chiuse

Niente Benedizione degli Ulivi, né visita ai Sepolcri, né Via Crucis, né Processione delle Macchine. E, ovviamente, messa di Pasqua celebrata a porte chiuse, senza la partecipazione dei fedeli.

Anche i riti religiosi e le secolari tradizioni di fede collegate alla Settimana Santa devono fare i conti con l'emergenza sanitaria. E, così come da settimane le messe vengono seguite solo attraverso i social, anche la prossima Pasqua dovrà fare i conti con le limitazioni portate dal Coronavirus.

Il decreto emesso nella giornata di venerdì dall'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo specifica che "tutte le celebrazioni della Settimana Santa avverranno senza concorso di popolo".

Per la messa pasquale, con il sacerdote, saranno ammessi un diacono, una persona che serve all’altare, un lettore, un cantore, un organista ed, eventualmente, due operatori per la trasmissione, purché siano rispettate le misure sanitarie, a partire dalla distanza fisica.

Il 5 aprile, Domenica delle Palme, niente benedizione né distribuzione degli ulivi; niente benedizione del crisma il giovedì santo quando Vercelli dovrà anche rinunciare alle tradizionali visite ai Sepolcri, gli altari della Reposizione presenti in chiese, confraternite e rettorie del centro storico. "Le chiese devono tassativamente restare chiuse in orario serale al fine di evitare i movimenti e gli assembramenti caratteristici in questa occasione", si legge nel decreto vescovile.

Niente via crucis nelle parrocchie e, per quest'anno, anche le storiche Macchine - gli antichi gruppi statuari lignei che raffigurano la Passione di Cristo - resteranno custoditi all'interno delle chiese delle Confraternite. Il coronavirus cancella, per il 2020, una delle manifestazioni più antiche e amate della città, la Processione delle Macchine. Nel corso della liturgia della Passione, sarà inserita una preghiera speciale per quanti sono malati, soffrono e sono stati vittima della pandemia.

La raccomandazione del vescovo è di officiare, laddove possibile, una sola funzione di Pasqua, a porte chiuse chiaramente. E dunque i vercellesi dovranno rinunciare anche al rito dello scoprimento del Crocifisso del Duomo, storico appuntamento della messa delle 6 del mattino della domenica di Pasqua.