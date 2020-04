Esame dei test: in funzione il laboratorio di Vercelli

E' entrato in funzione sabato il laboratorio dell'ospedale di Vercelli, attrezzato per processare i test sul Covid19.

Si tratta di uno dei 12 laboratori che, in Piemonte, vanno ad affiancarsi a quelli delle Molinette e dell'Amedeo di Savoia - che fin dall'inizio erano un punto di riferimento per l'esame dei test - e a quello del Maggiore della Carità attivato in un secondo momento.

Da venerdì sono in funzione anche i laboratori del Mauriziano e del gruppo privato Cdc, mentre, insieme a Vercelli, hanno iniziato a processare i campioni i laboratori degli ospedali di Biella, Asti e Candiolo.

In settimana è prevista l’entrata in funzione dei laboratori, degli ospedali San Luigi di Orbassano, di Rivoli, di Borgomanero, quello del gruppo Lamat e quello dell’Istituto Zooprofilattico.

"Con questo rafforzamento - ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi – dai circa mille tamponi eseguiti dello scorso fine settimana siamo passati ai 2.733 di ieri. E a regime il nostro obiettivo è quello di arrivare ai 4.000 test”.