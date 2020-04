"Ciao, Dino: sei stato un riferimento per i sardi e per tutto il volontariato"

Riceviamo e pubblichiamo.

Ricordiamolo come un grande presidente del circolo sardo Dessi' di Vercelli, che ha dato tanto ai suoi compaesani sardi, ma non solo, a tutto il mondo del volontariato. Ha fatto cultura, ha fatto conoscere la Sardegna, i suoi scrittori e poeti, intellettuali giornalisti, musicisti.

Un dirigente della Fasi, con una personalità spiccata, ma anche modesto e umile nel suo spirito di servizio di lunghi decenni di attività.

Era nato a Sardara il 13 gennaio del 1946, primo di due figli da Giovannino Musa e Maria Ortensia. Nei primi anni '60 lavorava al comune di Sardara all'ufficio abigeato. Nel 1963 si trasferisce a Vercelli, dove lavora come cameriere al collegio Dal Pozzo. L'anno successivo è promosso a lavorare in segreteria. Negli anni farà diversi lavori, fino ad essere assunto al Comune di Vercelli come impiegato.



Lascia i due figli Sergio, che gli ha dato una nipotina, e Gianni, con un nipotino. Socio fondatore del circolo, ne é diventato presidente nel 2004 fino ad oggi. Nel sito del circolo, che si chiamava originariamente Sa Rundine, e che su sua proposta prese il nome del grande scrittore Giuseppe Dessi, una documentazione della grande attività culturale promossa da Dino Musa.



A lui il nostro ricordo grato. Alla moglie Patrizia, ai suoi familiari un abbraccio affettuoso. Ciao Dino.