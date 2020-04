Novara: campane a lutto alle 12, arrivano 30 feretri da Bergamo

Campane a lutto, alle 12 di venerdì a Novara, per accogliere trenta feretri provenienti da Bergamo. Le salme saranno poste in uno spazio appositamente allestito al cimitero cittadino dove saranno cremate. E a mezzogiorno le campane di tutte le chiese di Novara suoneranno a lutto, “come segno – spiega il vicario generale della Diocesi monsignor Fausto Cossalter - di intensa partecipazione, nel momento in cui i feretri giungeranno nel nostro cimitero. La decisione - conclude monsignor Cossalter, - è stata presa in accordo con il sindaco”.