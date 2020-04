Ipsia Magni: il corso di moda al lavoro per le mascherine

Mascherine colorate per proteggersi dal contagio. Non si ferma mai l’indirizzo Moda dell’Ipsia Magni di Borgosesia, nemmeno in questo momento di arresto forzato delle attività sociali.

Oltre alla didattica a distanza, che l’istituto Lancia ha avviato fin da subito per tutti i corsi dei due plessi – IPSIA e ITI, utilizzando la piattaforma Google Classroom per le videolezioni, i docenti del corso Moda hanno “inventato” un progetto laboratoriale su misura per il tempo che stiamo vivendo: la realizzazione di mascherine facciali. Detto fatto: reperiti gli scampoli, le docenti professoresse Brigida Iuliucci e Anna Novali, hanno avviato la produzione.

Le mascherine, che sono appositamente realizzate in tessuti colorati per offrire anche una nota di ottimismo, sono state e continueranno a essere donate all’associazione Buonanno – W la Valsesia che in collaborazione con il Comune di Borgosesia le distribuisce gratuitamente alla popolazione della città e dei comuni limitrofi.