Dal Panathlon un sostegno alla Cri

Anche Il Panathlon Club di Vercelli si mobilita per sostenere l’emergenza sanitaria in atto.

Il Club Service, venuto a conoscenza della situazione di crisi, ha erogato, in tempi rapidissimi, un contributo straordinario a favore del Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana.

Questo contributo verrà utilizzato in parte per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per consentire ai volontari e dipendenti di operare in sicurezza nelle attività che, straordinariamente, sono state attivate per l’emergenza Covid-19 ed in parte per sopperire alla sopravvenuta impossibilità di effettuare la consueta raccolta alimentare, sospesa a causa dell’emergenza stessa.

“In questo momento così difficile – ha detto il presidente Agostino Gabotti – non potevamo non essere presenti, sicuri che ogni contributo messo a disposizione sarà di grande aiuto per sostenere coloro che quotidianamente affrontano in prima linea questo terribile momento”.