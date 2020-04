Casa di Riposo di piazza Mazzini: tablet e numeri telefonici per avere notizie sugli anziani

Vengono destinati alla Casa di Riposo di piazza Mazzini i 20 tablet che erano stati consegnati ai consiglieri comunali per ricevere i materiali relativi all'attività amministrativa. Il verbale di consegna è già stato fatto.

Potranno essere resettati e utilizzati per agevolare le comunicazioni tra i degenti e le famiglie in un momento di grande difficoltà, dal momento che da settimane le visite sono vietate per motivi sanitari.

"Il suggerimento - spiega il sindaco Andrea Corsaro - è arrivato dal consigliere Alberto Fragapane; abbiamo verificato che la cosa è fattibile e speriamo che possa essere di aiuto per chi ha un parente in struttura".

Sempre per agevolare le comunicazioni tra ricoverati e famiglie, la Casa di Riposo di piazza Mazzini ha segnalato i numeri telefonici ai quali chiamare per ricevere informazioni: si tratta di 0161 257960; 0161 213847 e 0161 257900. "Per facilitare il compito degli operatori - scrive in una nota la presidente Gianna manferto - chiediamo per cortesia che che un solo familiare prenda contatto per conoscere lo stato di salute del proprio caro. Gli accessi alla struttura sono tuttora vietati".

Nei giorni scorsi, il sindaco e il consiglio di amministrazione della struttura si sono impegnati per cercare soluzioni al problema della carenza di personale. "Ho contattato personalmente e più volte l'Unità di Crisi per affrontare la questione - spiega Corsaro -. Purtroppo, in tutto il Piemonte, sono molte le strutture che si trovano a gestire una situazione di grande difficoltà sia sul versante del personale che su quello dei pazienti. Ora qualcosa sta iniziando a muoversi".

Due giorni fa l'Asl di Vercelli ha inviato alle Rsa una serie di misure sanitarie da seguire e la struttura di piazza Mazzini le ha subito messe in pratica. "Vogliamo rassicurare i parenti sul fatto che ogni ospite è seguito con la massima attenzione", conclude la presidente nella nota diffusa a nome del Consiglio di Amminstrazione della struttura.