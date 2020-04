Diecimila mascherine in dono dalla Oxystore

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel pomeriggio di mercoledì il coordinatore provinciale, Alberto Cortopassi, e il capogruppo in Consiglio Comunale, Simone Boglietti Zacconi, hanno consegnato al sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, una seconda tranche di 5000 mascherine monouso (la prima, di 500 pezzi l'avevano consegnata sabato) gentilmente donate alla comunità vercellese, loro tramite, da Gabriele Spinelli, titolare della ditta Oxystore di Vercelli, azienda leader in campo medicale. La generosa donazione si completerà la prossima settimana con un ulteriore consegna di altri 4500 pezzi per un totale complessivo di 10.000 mascherine che speriamo possano consentire all'amministrazione comunale di tutelare al meglio le fasce più deboli e/o più esposte della popolazione. Alla Oxystore dell'amico Gabriele Spinelli va tutta la nostra gratitudine unitamente a quella della Città di Vercelli.