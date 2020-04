Dai Rices ai Bugs: fine dei campionati

La Federazione Italiana Pallacanestro comunica la fine delle attività dell'attuale stagione agonistica. Dai Rices ai Bugs, quindi, arrivederci al prossimo campionato. Sulla stagione non è ancora detto. Non è infatti escluso che l'attività possa riprendere (come auspichiamo tutti) prima della pausa estiva.





Il comicato della Fip.

Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l'intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione del Consiglio federale dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, il presidente FIP Giovanni Petrucci ha ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali FIP.