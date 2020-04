Lutto a Borgosesia, un altro anziano non ce l'ha fatta

Borgosesia dice addio a un altro concittadino risultato positivo al Coronavirus.

Lo rende noto - nel giorno in cui nel centro valsesiano non si registrano, almeno per ora, altri contagiati - il sindaco Paolo Tiramani.

"Dopo alcuni giorni, in cui i dati dei contagiati si aggiornavano, oggi la nostra città registra zero casi nuovi accertati - dice il primo cittadino -. Sarebbe una buona notizia se non fosse che un nostro anziano concittadino, non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro il Covid19. Purtroppo la notizia della positività del nostro concittadino ci è arrivata solo dopo la sua morte. Ci uniamo nella preghiera in suo ricordo".