Coronavirus, hockey pista: sospesa definitivamete la stagione 2019/2020

La FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha comunicato oggi, 25 marzo, con una circolare inviata a tutte le società, la sospensione di tutte le attività su tutto il territorio nazionale ad ogni livello, fino al 3 maggio 2020.

Tradotto alla luce dei calendari previsti, significa la sospensione definitiva della stagione agonistica 2019/20. La FISR precisa: "Per quanto riguarda i campionati sospesi, si informa che saranno assunte decisioni in proposito, sentiti i settori tecnici, in occasione del Consiglio Federale, programmato per la metà di aprile." Resta, quindi, l'interrogativo su come verranno chiuse le classifiche dei diversi campionati.

Una notizia triste per tutto il movimento e per l'hockey vercellese in particolare: Engas Hockey Vercelli guidava la classifica del suo girone in serie B ed era in finale nazionale di Coppa Italia, Amatori Vercelli era impegnata nel medesimo girone di Engas e anche le ragazze della Pro Vercelli Trino stavano disputando la loro stagione.

Una decisione purtroppo inevitabile, vista la diffusione del contagio da Coronavirus e le direttive governative volte al suo contenimento.