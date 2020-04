Tamponi veloci, ci siamo

Vercelli, assieme a una squadra di altri laboratori piemontesi, è al lavoro sul progetto made in Piemonte per i “tamponi veloci” grazie alla DiaSorin di Saluggia. Veloci significa che, invece di un campione analizzato in 5-6 ore, questa tecnologia consente di analizzare multipli tamponi in circa un’ora.

“Un laboratorio operativo da questa settimana con una capacità di analisi di 160 tamponi al giorno e che fa parte di una rete di laboratori aggiuntivi a quella già esistente per l’analisi tradizionale dei tamponi per la diagnosi di positività coronavirus”, commenta il Prof. Stecco (Presidente della Commissione regionale sanità).

“Sono confidente che questa sia la strategia giusta: ampliare in modo capillare la rete dei laboratori. In questo modo - prosegue - si amplia moltissimo il numero giornaliero di analisi dei tamponi di tutto il Piemonte e ciò è necessario per poter combattere questa pandemia.

La capacità sia tecnologica sia di expertise dell’equipe medico e tecnica del laboratorio dell’ospedale vercellese è indubbia e sono contento che questo venga riconosciuto rendendolo tra i primi operativi con questa tecnologia di analisi velocizzata che proviene dalla Dia-Sorin, azienda insediata nel vercellese e che il Presidente della Provincia Eraldo Botta assieme all’On. Tiramani ha contribuito a mettere in contatto 15 giorni fa con l’Unità di Crisi e con l’Assessore Icardi, il quale ha riconosciuto subito la bontà del progetto rendendolo operativo in così poco tempo. Assieme a tutti loro abbiamo ipotizzato immediatamente, stanti i numeri crescenti di campioni da analizzare che Novara da sola non riusciva a sostenere, il suo impiego a Vercelli”.