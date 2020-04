Ricetta medica via mail o sms

Da ieri è operativa la “dematerializzazione completa” della ricetta medica.

Anche a Vercelli, la ricetta medica potrà essere inviata via email o con messaggio sul telefono senza più la necessità di ritirare fisicamente e portare in farmacia il promemoria cartaceo.

“Era una delle tematiche di semplificazione che sono emerse in questa prima fase della crisi, anche in riunioni con gli Ordini Professionali dei Farmacisti e dei Medici a cui ho partecipato in supporto all’attività dell’Assessore Icardi e del Presidente Cirio”, conferma il Prof. Stecco, Presidente della Commissione regionale Sanità; “Questa misura ha l’obiettivo di limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19”.

La ratio del provvedimento è impedire assembramenti e semplificare i passaggi grazie a un percorso di “dematerializzazione” già per metà esistente.

La Regione Piemonte - sottolinea l’assessore Icardi anche nel suo ruolo di coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni- è stata in prima linea per agevolare questo importante provvedimento assunto dalla Protezione Civile con un ordinanza e recepita prontamente dal Piemonte.

Conclude Stecco: “É una grande semplificazione per il paziente, ringrazio sia l’Assessorato per la prontezza nel disporre questa norma sia i rappresentanti dei medici di famiglia e dei farmacisti con i quali ho avuto diversi incontri tecnici: il cittadino vercellese e piemontese può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite email (sia certificata che email semplice), SMS o programmi simili a whatsapp, telefonata semplice. La ricetta è consultabile anche sul sito del fascicolo sanitario elettronico per chi ha già attivato l’accesso”.