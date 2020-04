Slitta il bollo auto in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio

Differimento del bollo auto in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio e mandati di pagamento per circa 78 milioni. Sono due nuove misure che la Regione sta adottando per gestire l'emergenza anche sul versante delle ricadute economiche.

“Tutti gli uffici regionali – dice l’assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, che dalla sua abitazione, in quarantena, segue le pratiche amministrative - hanno lavorato, anche in smart working, per dare continuità amministrativa a molte procedure; una su tutte di particolare efficacia quella relativa ai pagamenti a enti, istituzioni e associazioni. Negli ultimi quindici giorni sono stati emessi mandati di pagamento pari a circa 78 milioni di euro, un’iniezione di fiducia e di liquidità quanto mai necessaria in un momento così grave e che ci consente di guardare con speranza al futuro amministrativo non solo dell’ente, ma anche dell’intero sistema Piemonte”.

“Oggi – prosegue Tronzano - approveremo in Giunta, come già annunciato, il differimento del pagamento del Bollo Auto per tutte le concessioni che scadranno nei prossimi mesi di marzo, aprile e maggio; un impegno importante per due ragioni: lasciare le persone a casa e dare una iniezione di liquidità, lasciando questi soldi in tasca ai cittadini piemontesi. Come Consiglio regionale invece siamo chiamati a discutere di Bilancio 2020 in una situazione se vogliamo surreale, ma fondamentale per la continuità amministrativa della Regione. Sono sicuro che con l’impegno di tutti, tra maggioranza e minoranza, possiamo dare un segnale positivo e guardare con fiducia anche al futuro del nostro territorio salvaguardandone il sistema sociale e produttivo. Forza Piemonte”.