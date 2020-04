Allarme per una fuga di gas in via Morosone

Momenti di paura, nella serata di martedì, in via Morosone per una fuga di gas che ha resto necessario evacuare temporaneamente una palazzina.

L'allarme è scattato intorno alle 21,30: poco dopo una squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta all'altezza del civico 7: dopo aver evacuato la palazzina, i Vigili del Fuoco hanno intercettato la perdita di gas proveniente dall'interno di un'abitazione.

Una volta scongiurato il pericolo le persone evacuate hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni.