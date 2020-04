"Addio Levis, riposa in pace accanto alla tua Rita"

Il mondo del carnevale, il Cai, i tifosi della Pro e il rione Cappuccini dicono addio a Levis Carena, 70 anni, volto conosciutissimo in città.

Carena aveva 70 ed è spirato all'ospedale di Ivrea dove era ricoverato per l'aggravarsi di una patologia cardiaca: insieme al rione Cappuccini era sempre stato un attivo protagonista del carnevale, della Sagra della Rana e delle manifestazioni del suo rione.

"Grazie di tutta la compagnia, grazie di tutte le risate durante il carnevale e grazie per tutte le belle parole. Adesso sarai già accanto alla tua Rita", ha scritto sulla sua pagina Facebook Andrea Cherchi, ex Bicciolano che con Carena condivise diversi anni di Carnevale. Moltissimi i ricordi commossi da parte di tanti amici che ne apprezzavano la simpatia, l'umanità la capacità di strappare sempre un sorriso.

"Ciao Levis, quante sciate con i nostri bambini; quanti amici ci mancheranno sempre di più", ricorda un'amica legata anche al ricordo della moglie di Carena, Rita, morta in un tragico incidente stradale alcuni anni fa.

Tra le grandi passioni di Levis Carena c'erano la Pro Vercelli, che seguiva come tifoso, e lo sci. Lascia le figlie Alessandra e Chiara, la sorella Loredana, che per tanti anni è stata segretaria della redazione della Stampa di Vercelli, e i nipotini. Il funerale avverrà in forma strettamente privata, secondo le vigenti disposizioni sanitarie.