Caresana: una buona notizia. Bianzé: primo caso positivo. Lutto a Buronzo

"Il primo caso di Covid19 di Caresana è stato dimesso dall'ospedale di Novara". Una buona notizia dopo una settimana molto difficile sul versante della lotta al virus. A darla è il sindaco del paese, Claudio Tambornino che, come i colleghi, tiene aggiornati in tempo reale i concittadini sulla situazione del paese.

E' tornata a casa anche una delle due persone di Buronzo che erano state ricoverate in ospedale a Biella: una notizia buona purtroppo accompagnata da una tragica, cioè la morte dell'altra persona positiva al virus.

Tra gli altri aggiornamenti in arrivo dal territorio c'è anche la segnalazione del primo caso positivo a Bianzè: anche in questo caso la notizia arriva dall'amministrazione comunale. Si tratta di una persona attualmente ricoverata in ospedale, con una sintomatologia non grave. Dall'amministrazione comunale sono arrivate tutte le assicurazioni sul fatto che l'Asl, a seguito del tampone risultato positivo, ha avviato le verifiche per disporre eventuali messe in quarantena.

E, man mano che gli aggiornamenti dal territorio proseguono, viene rafforzato l'invito di tutti i sindaci: "Restate in casa; l'isolamento è l'unico strumento per evitare la diffusione del virus".