"Volontari temporanei": adesioni oltre le aspettative al progetto della Cri

Ha avuto una risposta superiore a ogni aspettativa il progetto “Volontari Temporanei”, lanciato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Vercelli: con entusiasmo e grande spirito di solidarietà, numerosissimi cittadini hanno aderito al progetto.

"A questi cittadini che, a breve, vedrete affiancare i nostri equipaggi vogliamo rivolgere, a nome della comunità vercellese, tutta la nostra riconoscenza - si legge in una nota della Croce Rossa cittadina -. L’elevato numero di iscrizioni e il nostro obbligo morale di garantire loro la massima sicurezza durante le operazioni, ci consiglia di bloccare, temporaneamente, nuovi “arruolamenti”. Supponiamo che il periodo emergenziale si protrarrà nelle prossime settimane per cui, quasi sicuramente, verrà diramata una successiva “chiamata” ove consentire una corretta alternanza di cittadini volenterosi e non esporli al rischio di burnout".

Dalla Croce Rossa precisano che "La decisione non vuole vanificare l’entusiasmo e la generosità da voi manifestati nel condividere i nostri principi, anzi ci dà la forza per sviluppare ulteriori iniziative di collaborazione con chi vorrà aiutarci nelle nostre battaglie umanitarie".