Covid19: la residenza universitaria di via Sella ospiterà i pazienti in guarigione

La residenza universitaria di via Quintino Sella viene riconvertita all'emergenza Covid 19 e viene messa a disposizione dell'Asl che invierà lì i pazienti in fase di guarigione, per i quali occorre però un periodo di convalescenza in isolamento.

Lo rende noto l'Università, attraverso una nota stampa, nella qualche si precisa che "Dopo un incontro tra Prefettura, Comune, Asl, Università del Piemonte Orientale ed Edisu, si è deciso di concedere all’ospedale la residenza studentesca di via Quintino Sella per la convalescenza degli ammalati di Covid19 in via di guarigione. Gli studenti che ancora soggiornavano residenza - tredici, in prevalenza stranieri - sono stati trasferiti nella residenza di via Dal Pozzo, sopra il Rettorato, con l’assistenza degli operatori dell’Asl".

Il direttore generale dell’UPO Andrea Turolla sottolinea: «Abbiamo immediatamente accolto la proposta del Prefetto e del sindaco Andrea Corsaro e siamo contenti di renderci utili per questa iniziativa che lascia intravedere, finalmente, una evoluzione positiva. Negli ospedali il Rettore, i nostri clinici, specializzandi e tirocinanti stanno dando ogni energia possibile per far fronte a questo dramma».

«Un grazie speciale va di certo all’Edisu e all’Università del Piemonte Orientale che in questo momento ci hanno supportato consentendoci di poter utilizzare questa struttura. Un grazie che va esteso agli studenti - ribadisce il direttore generale dell’Asl Chiara Serpieri - perché sono proprio loro ad aver mostrato sensibilità e comprensione partecipando attivamente anche personalmente al trasloco temporaneo. Questo spazio sarà prezioso per i nostri pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia, che oggi stanno meglio e che ancora per un periodo necessitano di uno spazio protetto dove poter completare la contumacia».