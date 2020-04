Coronavirus, il Piemonte apre alla possibilità di sperimentare l'Avigan

Anche il Piemonte apre alla sperimentazione del farmaco Avigan: la Direzione Sanità della Regione ha invitato le Aziende sanitarie a manifestare la propria disponibilità alla sperimentazione del farmaco Avigan, secondo le indicazioni che verranno emanate domani dall’Agenzia italiana per il farmaco, in modo da favorire il coordinamento delle attività e il dialogo con le autorità nazionali.

Il primo in Italia ad annunciare l'intenzione di sperimentare il farmaco, utilizzato in Giappone, è stato il presidente del Veneto, Luca Zaia. L'Aifa, per ora, ha annunciato che, nella seduta di lunedì 23 marzo, la Commissione si esprimerà in modo più approfondito rispetto alle evidenze disponibili per il medicinale il cui utilizzo, al momento, non è autorizzato né in Europa, né negli Stati Uniti.

"Ad oggi - si legge in una nota dell'Aifa - non esistono studi clinici pubblicati relativi all’efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento della malattia da COVID-19. Sono unicamente noti dati preliminari, disponibili attualmente solo come versione pre-proof (cioè non ancora sottoposti a revisione di esperti), di un piccolo studio non randomizzato, condotto in pazienti con COVID-19 non grave con non più di 7 giorni di insorgenza, in cui il medicinale Favipiravir (nome commerciale dell'Avigan) è stato confrontato all’antivirale lopinavir/ritonavir (anch’esso non autorizzato per il trattamento della malattia COVID-19), in aggiunta, in entrambi i casi, a interferone alfa-1b per via aersol".

Una situazione rispetto alla quale, dunque, si avrà qualche chiarimento in più solo nella giornata di lunedì.

Intanto, l'Unità di Crisi ha dato il via libera alla possibilità di far effettuare tamponi, sui pazienti Covid-19 individuati dalla Regione Piemonte, ai laboratori privati dotati delle necessarie tecnologie, incrementando così il numero degli esami.

Infine una nota relativa ai dispositivi di protezione fin qui distribuiti: l’Unità di Crisi della Regione ha trasferito alle Aziende sanitarie piemontesi i seguenti dispositivi di protezione: 800.000 mascherine chirurgiche, 130.000 mascherine FFP2, 7.000 mascherine FFP3, 200.000 guanti monouso, 20.000 camici protettivi, 100 pompe siringa, 19 videolaringoscopi (su 55 acquistati), 10.000 occhiali di protezione, 30.000 cuffie, 50.000 calzari.

Sono stati acquistati 5.000 sistemi di respirazione (caschi CPAP).