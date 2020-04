Crescentino, il bilancio si aggrava: secondo morto Covid positivo

Crescentino, si aggrava il bilancio legato all'emergenza Coronavirus.

""E' purtroppo venuto a mancare un nostro concittadino che da qualche giorno era ricoverato all’ospedale di Chivasso ed era risultato positivo al Covid-19. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta la Comunità Crescentinese", dice il sindaco Vittorio Ferrero. L'uomo è il secondo crescentinese deceduto e trovato positivo all'infezione.

"La situazione aggiornata a Crescentino è di 4 persone positive di cui 2 in quarantena domiciliare e 2 ricoverate in ospedale; una di queste lo è da diverse settimane - aggiunge Ferrero - Sono giorni difficili e duri in cui ci è negato anche un semplice abbraccio a coloro che stanno perdendo i propri cari. Per il rispetto nei confronti di queste famiglie e di tutti quelli che stanno mantenendo attivo i servizi essenziali e di pubblica utilità, stiamo a casa ed usciamo solo per lo stretto necessario".