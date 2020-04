Sos dalla Croce Rossa: "Servono tute, mascherine, cuffie, occhiali di protezione"

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana, da giorni, è in prima linea nella lotta contro il Covid-19 con i nostri dipendenti e volontari che svolgono il servizio di emergenza – urgenza.

Purtroppo, le nostre scorte di Dispositivi di Protezione Individuale stanno per finire e non possiamo rischiare di effettuare un intervento senza le protezioni dovute.

Ci servono: tute protettive (vanno bene anche quelle da giardiniere, o quelle in due pezzi), camici in tessuto non tessuto (TNT), cuffie per capelli, mascherine FFP2, FFP3, N95, occhiali protettivi, calzari.

Per informazioni potete contattare Andrea Barone al 338 333 8592. Per la consegna potete portare tutto presso il nostro Comitato in via Gioberti 53.

In questi giorni avete risposto in maniera più che positiva ai nostri appelli per reperire fondi per comprare i Dpi, siamo sicuri che la generosità che da sempre contraddistingue la nostra città ci stupirà ancora una volta.

Aiutateci ad aiutarvi e grazie a tutti.