Trino, arriva il decimo caso positivo

"Ho sentito i famigliari di tutti i nostri concittadini positivi e per fortuna tutti mi dicono che i loro cari sono in buone condizioni; alcuni anche in miglioramento rispetto a ieri".

Per quanto riguarda il capitolo "rispetto delle regole", Pane, che nei giorni scorsi aveva chiesto ai trinesi uno sforzo superiore, questa volta si dice soddisfatto: "Ho fatto un giro di controllo: ho visto Trino vuota, ma questo è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Le pochissime persone in giro si muovevano sole e per effettive esigenze. So che non è semplice, ma questo è quello di cui abbiamo tutti bisogno per uscire in fretta e sicuri da questa situazione".