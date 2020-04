Due casi a Serravalle. Malati in ospedale e famiglie in quarantena

Primi due casi di positività a Serravalle Sesia: si tratta di due persone che sono ricoverate in ospedale a Borgosesia. Lo ha confermato nel pomeriggio il sindaco del centro valsesiano Massimo Basso: "Ho sentito le famiglie, che conosco personalmente - ha detto il sindaco - e ho assicurato loro il massimo appoggio da parte di tutta la comunità soprattutto in questo momento in cui sono in quarantena. Ai loro cari auguri dal profondo del cuore di superare presto questa prova".

Serravalle, che nei giorni scorsi aveva deciso di chiudere le piste ciclabili per evitare assembramenti, sta avviando la distribuzione di mascherine alla popolazione.

Sempre in ambito valsesiano, intanto, è stabile il numero dei casi ergistrati a Varallo, dove i positivi sono 3.

E, proprio da Varallo, rimbalza la notizia, diffusa dal sindaco Eraldo Botta, presidente della Provincia, che l'Ostello della cittadina potrebbe essere messo a servizio dei malati in via di dimissione.

"Per alleggerire la situazione del presidio ospedaliero di Borgosesia - ha spiegato Botta attraverso i social - abbiamo messo a disposizione l’Ostello di Varallo, da destinare a quelle persone, in via di guarigione dal COVID-19, ma ancora bisognose di controllo medico per qualche giorno, prima di poter tornare nelle loro case. In tal modo si libereranno i posti per i nuovi contagiati bisognosi di cure urgenti. Ringrazio il gestore dell’Ostello per la pronta disponibilità". La proposta, ovviamente andrà esaminata dall'Azienda sanitaria locale chiamata a valutare la fattibilità del progetto.