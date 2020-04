Il presidente Cirio: "Nuove restrizioni per le attività all'aperto"

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è pronto a emettere un'ordinanza con ulteriori restrizioni relative alle attività all'aperto. Lo annuncia lo stesso Governatore: “Ci prepariamo a un weekend difficile con una curva del contagio che continua a salire e troppa gente ancora per strada. Non possiamo permetterci che le aree verdi e i parchi diventino occasioni di ritrovo, per cui in giornata emetterò una ordinanza di restrizione delle attività all’aria aperta".

Sul tema è in corso un confronto in videoconferenza con i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti delle Province del Piemonte e i rappresentanti di Anci, Anpci, Upi e Uncem.

"Mi sono già confrontato con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che ha condiviso la necessità di maggiori restrizioni. So che chiediamo un grande sacrificio a tutti e che stare chiusi in casa è difficile, ma vi prego di capire che più seguiremo oggi queste regole dure, prima potremo tornare a vivere e a goderci la nostra libertà”.