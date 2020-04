"Un carrello, una persona": Gattinara vieta la spesa "di famiglia"

Giro di vite, a Gattinara, sull'uscita di famiglia per andare al supermercato. Un'ordinanza del sindaco Daniele Baglione impone l’obbligo alle persone di fare la spesa singolarmente, in modo particolare nei supermercati, per evitare, in tal modo, affollamenti e assembramenti.

È caldamente raccomandato, anche per non incorrere nelle severe sanzioni previste dal Codice Penale, fare una spesa che duri per almeno qualche giorno. Andare a fare la spesa non deve essere la scusa per uscire di casa. In questa momento andare a fare la spesa è consentito a un solo membro della famiglia.

«Come annunciato giovedì sera, - afferma il sindaco di Gattinara Daniele Baglione - ho appena firmato l’ordinanza con cui si vieta l’ingresso nei supermercati a più di una persona per carrello! Quindi, si va a fare la spesa da soli e si entra da soli (e si compra per tutta la famiglia). Niente spesa di coppia o scuse varie, dobbiamo proteggere la Sicurezza di tutti in questo momento. Rispettiamo le regole!».