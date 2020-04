Lozzolo in lutto per una concittadina ricoverata nei giorni scorsi e, così come il marito, risultata positiva al Covid 19.

A dare la notizia del decesso è stato il sindaco del paese, Roberto Sella.

Il lutto che ha colpito la piccola comunità è però accompagnata da una notizia che autorizza qualche speranza: in paese, al momento, non i sono altri casi positivi.