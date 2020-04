Dalla comunità senegalese 2000 euro all'Asl Vercelli

Da Cgil Vercelli riceviamo e pubblichiamo.

Un versamento complessivo di 2mila euro è ciò che la Comunità senegalese del Vercellese ha voluto donare all’ASL territoriale per contribuire a far fronte all’emergenza Covid-19.

Per la precisione, l’Associazione ADMFS - “Aldjiamahatoul Almuhadjiriina Fii Sabilillahi” Gruppo Immigrati della Retta Via ha donato 1500 euro, mentre la Comunità Senegalese della Provincia (ASP) ne ha donati 500 di euro.

«Siamo in tanti e radicati sul territorio di tutta la Provincia, per questo ci è sembrato un gesto più che naturale aiutare la sanità vercellese in questo momento di difficoltà».

Con queste le parole, Gueye Saliou, coordinatore della Comunità senegalese che conta numerose persone, ha reso noto un’importante ma soprattutto concreta azione di solidarietà: «Con un piccolo sforzo di ciascuno, possiamo arrivare a concretizzare una grande risultato. Questo è quello raggiunto dalla nostra Comunità, che speriamo possa aiutare chi in questo momento si trova in piena emergenza: dai pazienti, agli operatori sanitari. Il nostro auspicio è che con questa somma gli operatori possano acquistare ciò di cui l’ospedale ha più bisogno».