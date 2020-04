Moncrivello, Asigliano, Arborio: nuovi casi positivi

Primo caso a Moncrivello, secondo caso di Covid19 ad Asigliano, altro ricovero ad Arborio. Sono molti i centri del vercellese, che, in queste giornate difficili si devono confrontare con la notizia di un concittadino positivo al test o, peggio ancora, ricoverato in ospedale. Proseguendo nella linea della trasparenza adottata da tutti i sindaci del territorio, anche il primo cittadino di Moncrivello ha scelto di comunicare attraverso i social la notizia. “La persona risultata positiva al test – spiega Massimo Pissinis – è ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono buone e stazionarie. Siamo vicini a chi sta soffrendo e chiediamo a tutti gli altri di restare in casa e seguire rigidamente le norme”.

E' arrivata la conferma di un secondo caso, invece, ad Asigliano: si tratta di una persona giovane che, essendo in buone condizioni, è in quarantena a casa insieme alla propria famiglia. “Per fortuna non accusa problemi respiratori – spiega il sindaco Carolina Ferraris – e quindi è tra i casi che possono essere tenuti sotto controllo medico a distanza”. La medesima famiglia sta attendendo l'esito di un tampone fatto a un altro componente del nucleo: “A tutti loro – dice il sindaco – vanno i nostri auguri di pronta guarigione”.

Anche ad Arborio la situazione si è aggravata: il sindaco Annalisa Ferrarotti ha ricevuto nella mattina di venerdì la notizia di un altro caso positivo: “La persona è in ospedale e sono già state avviate le procedure di messa in quarantena della famiglia”.