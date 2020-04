Santhià, sale a sei il numero delle persone positive

Sono saliti a 6 i santhiatesi positivi al Covid-19. "La notizia - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - mi è arrivata questa notte direttamente da Unità di Crisi, ASL Vercelli e Protezione Civile. La situazione è ancora molto critica e delicata. Come ormai sapete, gli spostamenti e i contatti di queste persone sono già stati monitorati e sono gli stessi operatori sanitari degli Uffici di igiene dell'ASL Vercelli a rintracciare direttamente chi è venuto in contatto con chi ha contratto il virus".

Cappuccio ricorda poi che, in caso di malesseri sospetti, "è importante ricordare che il primo punto di riferimento sono i medici di famiglia. Massima attenzione ma nessun allarmismo da scatenare. Invece, ognuno può davvero fare la propria parte rispettando le limitazioni che sono ora in vigore: la regola principale è che si deve cercare in ogni modo di limitare gli spostamenti".

Cappuccio ricorda che i controlli da parte delle Forze dell'Ordine in questi giorni sono sempre più frequenti e arrivano a 200 al giorno e serrati.

"Restare a casa è l’unico modo per contenere la diffusione del virus", ricorda il sindaco, inviando i concittadini a contattare il Comune per ogni situazione di difficoltà.