Donazione all'Asl del direttore sportivo Varini

Come già fatto dai calciatori della Prima squadra e da Mister Alberto Gilardino, anche il Direttore Sportivo della F.C. Pro Vercelli 1892 Massimo Varini ha deciso di scendere in campo nella fondamentale partita contro il Coronavirus e di elargire una preziosa donazione all’Asl di Vercelli.

Un gesto concreto per sostenere tutte le persone che, in questo momento difficile, stanno lavorando giorno e notte per salvare le vite di tutti noi.

Per chi volesse sostenere l’Asl di Vercelli, con una piccola o grande donazione, queste sono le coordinate: C/C IT09H0609022308000050505105.