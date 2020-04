"Ti ammazzo": 41enne vercellese arrestato per botte e maltrattamenti alla compagna

Accecato da una gelosia folle, da quasi due anni costringeva la compagna a condizioni di vita impossibili: pedinamenti, pressioni psicologiche continue, botte, controllo ossessivo sulla vita della donna.

L'emergenza sanitaria in atto non ferma il dramma dei maltrattamenti e dei reati contro le donne.

Nel pomeriggio di mercoledì, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 41enne vercellese, accusato di maltrattamenti in famiglia.

A dare il via all'indagine la segnalazione fatta da una 38enne vercellese esausta delle continue violenze ed umiliazioni subite dal suo convivente. Raccolta la notizia di reato, gli Uomini della Squadra Mobile hanno iniziato una serrata attività d’indagine che, in una prima fase, si è concentrata sulle dichiarazioni della vittima.

Alle forze dell'ordine, la donna ha raccontato di un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, tale da ingenerare in lei un fondato timore per la propria incolumità, che era costretta a subire dal 2018, anno in cui era iniziata la sua convivenza.

Il compagno, accecato da una gelosia morbosa, la minacciava quotidianamente con espressioni del tipo “Ti ammazzo” o “Ti sfiguro” arrivando a cagionarle crisi di ansia e di panico.

L’uomo aveva costantemente sottoposto la vittima a ripetute umiliazioni e scenate di gelosia costringendola a tenere, in tutte le conversazioni, il cellulare in vivavoce al fine di controllarla, giungendo al punto di pedinarla in tutti i suoi spostamenti.

Inoltre l’indagato aveva posto in essere frequenti condotte violente, arrivando a picchiare la compagna con calci e pugni, causandole ematomi sul volto e sul corpo, insultandola costantemente.

Tutti questi episodi sono stati confermati dall’ex marito della donna, con cui lei era rimasta in ottimi rapporti, e che aveva già denunciato il nuovo compagno della donna per le minacce in prima persona ricevute.

Sulla base di quanto accertato, il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto l’emissione di un’ordinanza di arresti domiciliari a carico dell’uomo, un 41enne vercellese incensurato e, mercoledì pomeriggio, gli uomini della Seconda Sezione Squadra Mobile hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione e hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo.