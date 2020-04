Asm: Chiudono i centri multiraccolta

ASM Vercelli d’intesa con il Sindaco di Vercelli Andrea Corsaro e il Presidente del COVEVAR Davide Gilardino informa che, come disposto dalla Regione Piemonte in coerenza con gli autorevoli pareri dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), i Centri Multi Raccolta di Vercelli di Corso Papa Giovanni Paolo II e di via Ettore Ara saranno chiusi a partire dal 20.03.2020 e fino a nuova disposizione.

Viene comunque mantenuto attivo il servizio di raccolta a domicilio prenotabile al numero 800 777 171 o attraverso il sito asmvercelli.it che consente il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti fino a 5 pezzi per ritiro.

Si invitano comunque tutti i cittadini ad utilizzare esclusivamente questa modilità e a limitare al massimo in questo periodo le richieste, anche per favorire il lavoro degli operatori che sono impegnati a garantire la piena operatività di tutti gli altri servizi.

Si raccomanda inoltre al rigoroso rispetto del divieto di abbandono dei rifiuti in prossimità dei cassonetti stradali e di rispettare le frequenze di conferimento anche nei contenitori condominiali per le diverse frazioni.

Per chi è positivo al Covid-19, in isolamento o in quarantena, l’invito della Regione Piemonte, in accordo con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è di non differenziare più i rifiuti di casa, ma di metterli in un doppio sacchetto, avendo cura di inserirvi eventuali fazzoletti, guanti o mascherine usate.

Il doppio sacchetto, ben chiuso, va poi conferito nel contenitore della raccolta indifferenziata.

La raccolta di tali rifiuti indifferenziati, confezionati e conferiti secondo le modalità dettate dall’ISS, avverrà nel normale circuito di raccolta in essere, mantenendo inalterate le frequenze del servizio.

Per tutte le altre utenze in cui non sono presenti soggetti positivi, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata va invece proseguita normalmente. Come raccomandato dall’ISS eventuali guanti monouso, mascherine e fazzoletti di carta utilizzati vanno però conferiti nell’indifferenziato, preferibilmente in doppio sacco.