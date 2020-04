Chi fa consegne a domicilio? Te lo dice il Comune

Una lista delle attività che offrono un servizio di consegna a domicilio.

Dopo le misure più restrittive per contenere il contagio da Coronavirus, che dallo scorso 11 marzo prevedono anche la chiusura dei bar, gelaterie, pasticcerie e delle attività di ristorazione in generale, il sindaco Andrea Corsaro e l’assessore Mimmo Sabatino, in collaborazione con Ascom e Confesercenti, si sono mobilitati per pubblicare

“Vogliamo facilitare la vita dei vercellesi attraverso un elenco dei negozi che fanno consegne a domicilio e che in questi giorni possono offrire un servizio in più a chi non può uscire di casa - spiega l’assessore Sabatino – e nello stesso tempo creare un circolo virtuoso in grado di aiutare sia i cittadini che si trovano a dover limitare i propri spostamenti, sia le attività commerciali che trovano un’alternativa allo chiusura delle propria attività al pubblico”.

Sono tanti i ristoranti e i piccoli negozi (e non solo) che si stanno organizzando per offrire un servizio ai proprio clienti, a cui si chiede di restare a casa per evitare il contagio da Coronavirus.

Ed è il sindaco Andrea Corsaro a ribadire: “Restiamo a casa, atteniamoci tutti alle indicazioni del Governo. E’ l’aiuto più grande che possiamo dare”

Ovviamente, anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole che ormai conosciamo: mantenere un metro di distanza, se possibile, privilegiare i pagamenti on line e con la prescrizione specifica per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Le lista degli esercizi che offrono servizio di delivery saranno pubblicate sulla home page del sito del Comune www.comune.vercelli.it

Ad oggi le attività che offrono servizio di consegna a casa sono suddivise (e pubblicate sul sito del Comune di Vercelli) in tre categorie:

Ristoranti, Pizzerie, Bar, Gelaterie, Pasticcerie

Gastronomie, Forni, Negozi alimentari (frutta e verdura, macellerie)

Vendita di prodotti non alimentari

L’elenco sarà prontamente aggiornato in base alle richieste che perverranno, basterà indicare il nome dell’attività e il recapito telefonico (eventualmente anche mail, se si intende utilizzare anche quel canale) ed inviarlo a: consegneadomicilio@comune.vercelli.it