Arrivano tute, guanti, occhiali: il grazie dell'Asl alla generosità di Carlo Olmo - FOTO E VIDEO

Arrivano guanti, tute e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti dell'Asl di Vercelli.

Mercoledì mattina – con il supporto degli artiglieri delle Batterie a Cavallo della Caserma Scalise – Carlo Olmo ha donato all’Asl di Vercelli il secondo carico di dispositivi di protezione individuale. La prima tranche era arrivata già nella tarda mattinata di martedì. Si tratta di duemila tute di protezione, duemila paia di guanti di nitrile e 700 occhiali-visiera. Nelle prossime ore arriverà il carico di 10.000 mascherine FFP3 proveniente da Pengzhou, città gemellata con Vercelli, già arrivato all’aeroporto di Malpensa. Inoltre dalla capitale Chengdu arriveranno nei prossimi giorni 21.000 mascherine FFP2 e FFP3 e una seconda spedizione con oltre 5000 guanti e 2000 tra soprascarpe e occhiali.

Nel video pubblicato dallo stesso Olmo alcuni fasi di scarico dei dispositivi.

“Ringrazio il maestro Olmo e il Reggimento Artiglieria a Cavallo per questo aiuto così fattivo e immediato. In questo momento di difficoltà - sottolinea Chiara Serpieri, direttore generale dell’Asl di Vercelli - stiamo ricevendo molte richieste da parte del territorio per supportare le nostre strutture. Non posso che ringraziare a nome di tutta l’Azienda quanti in questo momento si stanno prodigando per farci sentire la loro vicinanza e il loro sostegno. Grazie soprattutto per questa concretezza che si misura con donazioni (strumentazioni, ausili, dispositivi ecc) che i nostri operatori – oggi impegnati sul campo a pieno regime – potranno utilizzare per trattare i pazienti affetti da coronavirus".