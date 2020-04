Novara: faceva entrare i clienti dal retro, denunciato titolare di un circolo

L’ingresso su strada regolarmente chiuso come da disposizioni del DPCM, ma la porta sul retro ben aperta ai clienti che alla spicciolata hanno continuato ad entrare. A violare i divieti in atto era un circolo privato in corso Risorgimento a Novara.

Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale della città piemontese, nel corso dell’attività di controllo messa in atto nella giornata di ieri.

Gli agenti hanno identificato 79 persone denunciandone 6 persone ai sensi dell'art. 650 del codice penale per essere uscite senza un giustificato motivo. Inoltre, sono state ispezionate 137 attività commerciali per verificare se i titolari avessero adottato misure adeguate volte ad evitare assembramenti.