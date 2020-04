Borgosesia, un morto e nuovi casi positivi

Primo decesso, a Borgosesia, di una persona risultata positiva al Covid 19.

Lo rende noto il sindaco, Paolo Tiramani.

"Cari Borgosesiani, stamattina vi devo comunicare una notizia molto triste: un nostro anziano concittadino, uno dei due casi di cui vi ho parlato nei giorni scorsi, non è riuscito a vincere la lotta contro il virus e ci ha lasciato".

Tiramani si dice sorpreso della notizia. "Ancora non mi era stata inviata dall’Asl la pec di conferma della positività del test. Al momento si sono inoltre aggiunti altri due soggetti positivi al primo tampone, uno dei quali è il coniuge di uno dei due già precedentemente colpiti. In questo frangente così doloroso esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e invito ancora tutti a stringersi idealmente gli uni agli altri, adottando i comportamenti corretti per evitare nuovi contagi".